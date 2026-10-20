وأفاد شاهد عيان للهيئة أن المرأة كانت تسبح مع مجموعة من الأشخاص بعد الساعة الثامنة صباحا، عندما أشارت إلى أنها في خطر.

وقال الشاهد: "أدركنا جميعا أنها تعرضت لعضة من سمكة قرش، وأن حالتها كانت سيئة للغاية. كانت هناك عضتان واحدة في الفخذ والأخرى في أعلى ذراعها".

وأكد أن المرأة نقلت إلى الشاطئ، حيث أعلنت وفاتها.

وقالت السلطات المحلية، في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، إن هجوم سمكة قرش وقع في مدينة كوغومبو وأسفر عن "حادث مأساوي".

وأعلنت السلطات إغلاق شاطئي أورينت بيتش وإيسترن بيتش المجاور حتى إشعار آخر.