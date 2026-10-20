ونفى وزير الاتصالات العراقي مصطفى سند صحة الادعاءات المتداولة بشأن سرقة شعار الوزارة الجديد من شعار شركة "سمارتل" النيجيرية، مؤكدا أن الصورة التي جرى تداولها للمقارنة بين الشعارين "تعرضت للتلاعب والتعديل".

وقال سند، في مقطع فيديو نشره عبر حساباته الرسمية، الإثنين، إن الشعار الأصلي للشركة يختلف عن الصورة المتداولة في تفاصيل الخطوط وانحناءاتها، مشيرا إلى أن "الشعار الجديد يرمز إلى الكابل الضوئي، ويعكس الدور الاستراتيجي للعراق في تمرير وتوزيع كابلات الإنترنت العالمية".

وأضاف أن "تشابه الشعارات والعلامات أمر موجود عالميا"، مستشهدا بأمثلة لأعلام دول تتشابه في تصميماتها.

وأوضح الوزير أن "التصميم الفائز يعود إلى المصمم أحمد كاظم، الذي اختير عمله من بين أكثر من 4 آلاف تصميم قدمت ضمن مسابقة عامة للشباب والمصممين".

تفاصيل القصة

كان الشعار الجديد لوزارة الاتصالات العراقية قد أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول صورة تزعم تطابقه مع شعار شركة "سمارتل" النيجيرية، وسط اتهامات بسرقته.

غير أن التحقق من الصورة المتداولة أظهر حقيقة مغايرة، إذ جرى تعديل الشعار المنسوب إلى الشركة ليبدو مشابها لشعار الوزارة الجديد، وفق موقع التقنية من أجل السلام.

وبالرجوع إلى الموقع الرسمي لشركة "سمارتل" ومقارنة شعارها الأصلي بالصورة المتداولة، تبين وجود اختلافات في عدد الخطوط وشكلها وانحناءاتها.

ويتكون الشعار الأصلي للشركة من 5 خطوط، 4 منها منحنية باللون الأخضر الداكن، تنساب بسلاسة من المنتصف نحو الأطراف العلوية والسفلية، بينما يتوسطها خط باللون الأخضر الفاتح.

في المقابل، يتكون الشعار المتداول من 7 خطوط، 6 منها منحنية بانحناءات حادة باللون الأخضر الداكن، يتوسطها خط باللون الأخضر الفاتح، بما يجعله أقرب إلى شعار وزارة الاتصالات العراقية الجديد.

لكن متابعين يرون تشابها بين الشعار الجديد لوزارة الاتصالات، والشعار الأصلي للشركة النيجيرية، حتى مع اختلاف عدد الخطوط وشكلها.