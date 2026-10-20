وقالت شركة الطيران في بيان: "وقع عطل فني غير متوقع قبل الإقلاع، لهذا السبب تقرر إنزال جميع الركاب من الطائرة كإجراء احترازي، مع إعطاء الأولوية لسلامتهم في جميع الأوقات".

ولم يوضح البيان طبيعة العطل الفني أو أسبابه، كما لم ترد في المعلومات المتاحة تفاصيل بشأن وقوع إصابات.

وقالت شركة الطيران في بيان: "فعّلت فرقنا بروتوكولات السلامة على الفور، وتمكن الركاب من مغادرة الطائرة بأمان وبصورة منظمة، وفقا للإجراءات المعتمدة"، حسبما نقل موقع "فلايت غلوبال" المتخصص بأخبار الطيران.

ووقع الحادث يوم الإثنين، أثناء استعداد الطائرة لتنفيذ رحلة متجهة من ليما إلى مدينة بيورا في بيرو.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، ألسنة لهب ضخمة تتصاعد من الجزء الخلفي للمحرك الأيسر للطائرة.

وبحسب المشاهد المتداولة، امتدت النيران إلى أجزاء من جناح الطائرة والأسطح المتحركة الموجودة عند حافته الخلفية، مع احتمال تأثر معدات الهبوط الرئيسية بالحريق.