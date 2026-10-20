وقال موقعا "اليوم السابع" و"مصراوي"، إن سيدة أقدمت على وضع 20 قرص منوم لزوجها داخل مشروب عصير مانغو، مما أدى إلى فقدانه الوعي ووفاته.

ووقعت الحادثة في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وقد ألقى رجال الشرطة القبض على المتهمة، وتم إبلاغ النيابة للتحقيق.

وحسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية، فإن المتهمة ادعت أن زوجها تناول قرصين منشط، الأمر الذي تسبب في وفاته.

وشكّ رجال الشرطة في ادعاءات المتهمة لتناقضها مع التحقيقات الأولية، وهو ما جعل السيدة تعترف لاحقا بأنها اشترت 20 قرصا من عقار منوم، ثم أذابت الأقراص في كوب عصير وقدمته لزوجها، بهدف دفعه إلى النوم لفترة طويلة.