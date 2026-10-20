هذه الضغوط حضرت في استطلاع أميركي نشر في 19 أكتوبر، وجد أن نحو 4 من كل 5 آباء وأمهات يرون أن إنجاب طفل أكثر تكلفة مما ينبغي، فيما وصفت نسبة كبيرة من أسر الأطفال الصغار وضعها المالي بأنه صعب أو بالكاد يكفي.

والقضية تتجاوز ثمن تجهيز غرفة جميلة أو شراء مستلزمات إضافية؛ فبعض النفقات يرتبط مباشرة بسلامة الطفل وغذائه ورعايته اليومية.

حين تصبح الأساسيات عبئا

بحسب البيان المرافق للاستطلاع الصادر عن مستشفى "سي إس موت" للأطفال بجامعة ميشيغان، تشمل التكاليف المهمة مقاعد السيارة والحفاضات والغذاء المغذي والرعاية الجيدة للأطفال.

وقالت المشاركة في إدارة الاستطلاع سارة كلارك إن معرفة الوالدين بما يحتاجه الطفل والقدرة على تحمل تكلفته أمران مختلفان، مشيرة إلى صعوبة الموازنة بين احتياجات الصغير وبقية نفقات المنزل.

وتوضح هذه الصورة لماذا لا تكفي مقارنة أسعار مشتريات المولود وحدها لفهم الضغط على الأسرة. فالسؤال يمتد إلى ما يتبقى من الميزانية بعد دفع الاحتياجات المتكررة، وكيف يمكن توفير الوقت للرعاية مع الحفاظ على الدخل.

أسر الصغار تحت ضغط أكبر

شمل الاستطلاع 2027 من الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال حتى عمر 18 عاما، وجمعت إجاباته في يوليو 2026، قبل نشر النتائج في أكتوبر.

وبين أسر الأطفال من الولادة حتى عمر ثلاث سنوات، قال اثنان من كل خمسة إنهم يواجهون صعوبة مالية أو بالكاد يدبرون أمورهم.

ولا يقدم هذا الوصف رقما ثابتا لتكلفة الإنجاب، بل يعكس تقييم الأسر لوضعها. كما أن النتائج تخص الولايات المتحدة، ولا تصلح بالضرورة لتقدير ما تنفقه أسرة عربية أو حجم الدعم المتاح لها.

الإجازة المدفوعة تتقدم الخيارات

عند السؤال عن أشكال المساندة، حظيت برامج الإجازة المدفوعة خلال الحمل أو فترة المولود الجديد بأقوى تأييد، إذ أبدى 73 بالمئة دعما قويا لها.

كما أيد أكثر من نصف المشاركين بقوة برامج تساعد في الغذاء والحليب الصناعي ورعاية الأطفال ومقاعد السيارة والحفاضات.

وتكشف أولوية الإجازة المدفوعة أن الدعم لا يتعلق بالمشتريات فقط، فالوقت الذي يقضيه الأب أو الأم في الرعاية يحمل كلفة أيضا إذا صاحبه انخفاض في الأجر.

المساعدة المفيدة تختلف بين الأسر

يشير تقرير الاستطلاع إلى أن الدعم المخصص لبند واحد قد لا يلبي الحاجة الأهم لكل أسرة. فقد تتوفر الرعاية لدى قريب، بينما تبقى فاتورة أخرى أكثر إلحاحا.

كذلك قد يستغرق البحث عن برامج المساعدة والتقدم إليها وقتا يصعب توفيره مع طفل صغير. ولهذا يناقش التقرير أهمية الدعم المرن الذي يتيح للأهل توجيهه إلى احتياجاتهم الفعلية.

وبين فرحة الانتظار وحسابات الإنفاق، يطرح الاستطلاع سؤالا يتجاوز سعر مستلزمات المولود، كيف تحصل الأسرة على مساحة للرعاية، دون أن تتحول الأسابيع الأولى إلى سباق دائم بين الوقت والفواتير؟.