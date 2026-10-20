واتهمت النيابة الواعظ، الذي يصف نفسه بأنه رجل دين، بتحريض أتباعه على تجويع أنفسهم حتى الموت بهدف "لقاء المسيح".

وخلال جلسة المحكمة المفتوحة، ظهر ماكنزي متجها دون إبداء أي انفعال، بينما نفى في ملفات منفصلة تهما تتعلق بالقتل غير العمد والإرهاب.

وقالت القاضية ديانا كافيدزا موتشاتشي إنها مقتنعة بأن الادعاء أثبت القضية ضد جميع المتهمين التسعة والعشرين، في جريمة قتل 190 طفلا وشخص بالغ واحد.

من جانبه، رحب مكتب مدير الادعاء العام في كينيا، بالحكم ووصفه بأنه "تاريخي"، مشيرا إلى أن الحصول على إدانة في قضية تضم هذا العدد من التهم ليس أمرا يتحقق بسهولة.

وخلال السنوات الثلاث التي أعقبت الاكتشاف المروع للجثث في مقر الطائفة الواقع بمنطقة داخلية قرب منتجع ماليندي الشاطئي، استخرجت جثث أخرى لأطفال ونساء ورجال، ما رفع الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 400 جثة.

وظهرت دعوات في كينيا لتشديد اللوائح المنظمة لعمل المؤسسات والهيئات الدينية، بعدما تبين أن ماكنزي اعتقل مرتين في السابق لكنه أفرج عنه.

وأعرب دان ماكنزي، نجل الزعيم المنفصل عنه والذي حضر جلسة النطق بالحكم، عن ارتياحه للقرار قائلا إن العدالة تحققت للضحايا.

وفي المقابل، قال محامي الدفاع لورنس أوبونيو إن الحكم "يثير الحيرة"، مضيفا أن موكليه فوجئوا به ويشعرون بخيبة أمل.

وأكد عزمه استئناف الحكم، معربا عن ثقته الكبيرة في إلغائه.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها بشأن العقوبة في السادس من نوفمبر المقبل.