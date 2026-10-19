وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، الإثنين، طفلة تتمسك بيديها وقدميها بشرفة عبر شبكة حماية.

وبمساعدة عدد من الأشخاص، شوهد شخصان في الطابق الـ11 يميلان من نافذتين لدعم الطفلة من أسفل باستخدام كرسي.

كما أظهر مقطع الفيديو رجال الإطفاء يفتحون باب الشقة بالقوة لإنقاذ الطفلة.

ولم يتضح في البداية كيف وقع الحادث، الذي حدث السبت في بلدة زهانغبينغ بإقليم فوجيان.

وأشار السكان والسلطات المحلية والشرطة ووسائل إعلام صينية إلكترونية إلى أن الطفلة كانت بمفردها وقت وقوع الحادث، ولم تصب بأذى.