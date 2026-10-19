وقالت الداخلية في بيان على حسابها الرسمي في "فيسبوك"، إن شرطة كربلاء "أطاحت مشعوذا"، مشيرة إلى حيله في استخدام الثعابين.

وأضاف البيان: "تمكنت مفارز مكافحة إجرام كربلاء من إلقاء القبض على متهم يمارس أعمال الشعوذة مستخدما الثعابين، ويحتال على المواطنين بذريعة قضاء حوائجهم".

وأوضح البيان أنه تم ضبط مواد تستخدم في أعمال الشعوذة بحوزة الشخص الذي ألقي القبض عليه.

وشدد البيان على أن هذه العملية "تأتي في إطار الجهود الأمنية المستمرة لملاحقة المتهمين والمحتالين، وحماية المواطنين من أساليب الخداع والاستغلال".

وكانت الداخلية العراقية قد أعلنت في يوليو استمرارها في رصد السحرة والمشعوذين "من دون أي تهاون أو استثناء"، بينما أشارت الى اتخاذ إجراءات أمنية صارمة وحملات توعوية للحد من هذه الظاهرة.

وأكد الناطق باسم الوزارة محمد علي الحسون لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "التشكيلات الأمنية المختصة تواصل متابعة ورصد هذه الممارسات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتخذ من السحر أو الشعوذة أو الدجل وسيلة للاحتيال أو الابتزاز أو تحقيق الكسب غير المشروع، وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل، دون أي تهاون أو استثناء".

وأشار إلى أن "التصدي لهذه الظاهرة لا يقتصر على الإجراءات الأمنية فحسب، بل يعتمد أيضا على رفع مستوى الوعي المجتمعي، من خلال الحملات الإعلامية والتثقيفية التي تبين مخاطر الوقوع ضحية للدجالين والمحتالين".