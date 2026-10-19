وبحسب موقع "نيوز دوت كوم دوت إيه يو"، ضم العرض في حي كارلتون شواهد تستحضر أخبارا وقضايا من السياسة والرياضة والثقافة الشعبية، بتصميم يستلهم حلقات الهالوين في مسلسل "عائلة سمبسون".

الأخبار تدخل الحديقة

تقوم المفارقة على استعارة شكل يرتبط بالنهاية لتناول أحداث ما زالت حاضرة في النقاش العام. فالشاهد هنا يؤدي وظيفة قريبة من الرسم الكاريكاتيري، حيث يختصر قضية كاملة في عبارة، ويترك للمشاهد التقاط الإشارة وفهم النكتة.

وهكذا، تصبح متابعة الأخبار جزءا من تجربة مشاهدة الديكور، فما يبدو زينة موسمية من بعيد، يتحول عند قراءة العبارات إلى تعليق ساخر على العام.

صاحب الفيديو ليس صاحب المنزل

وشارك جوردان ديكسون مشاهد العرض على وسائل التواصل بعدما صادفه أثناء مروره، موضحا أن المنزل ليس منزله، وأن الفضل يعود إلى من أعدوا الديكور. وأبدى معلقون إعجابهم بالفكرة.

وتمنح القصة زينة الهالوين وظيفة إضافية، وهي تحويل واجهة منزل إلى مساحة للتعليق على الأخبار، حيث يمكن لعبارة قصيرة على شاهد قبر أن تؤدي دور منشور ساخر، قبل أن تجد طريقها بدورها إلى شاشات الهواتف.