وأوضح المكتب أن فرق البحث عثرت، الأحد، على جثة مراد باباغانوف، الذي فقد إثر الفيضانات التي شهدتها منطقة كاغيت هانه يوم الأربعاء، ليرتفع بذلك عدد ضحايا المدينة إلى خمسة أشخاص. وذكرت قناة "إن تي في" التركية الخاصة أن الضحية يبلغ من العمر ثلاثين عاما ويحمل جنسية تركمانستان.

وأكد محافظ إسطنبول داود غول أن شخصين آخرين ما زالا مفقودين حتى الآن. وأدت الأمطار الغزيرة، التي اشتدت ليل السبت الأحد، إلى وقوع فيضانات جديدة في مدينة كوجالي المجاورة شمال غرب البلاد، وفي منطقة بنديك بإسطنبول.

وفي حادث منفصل بمنطقة غبزة في كوجالي، جرفت المياه سيارة كانت تقل ثلاثة أشخاص، تمكن أحدهم من النجاة، فيما عُثر على جثة ثانٍ يوم الأحد، ولا يزال الشخص الثالث مفقودا.

وأشار المحافظ غول إلى أن الوضع يتحسن مع توقف تساقط الأمطار، قائلا: "نتوقع عودة الأوضاع إلى طبيعتها. لقد تجاوزنا الآن المرحلة الحرجة. وانتهت جميع عمليات الإجلاء تقريبا".