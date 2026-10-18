وأظهرت مشاهد متداولة شخصا آخر يحمل لوحة لصورة ميسي بقميص النادي الإسباني وشارة القيادة، وموقعة باسمه.

وأثار ظهور المقتنيات وسط الاحتجاجات تساؤلات بشأن مصدرها وكيفية وصولها إلى المحتجين، بالتزامن مع أعمال نهب وتخريب طالت متاجر في العاصمة الفرنسية.

وتداول مستخدمون ترجيحات بأن المقتنيات أخذت من متجر أو معرض رياضي، لكن لا تتوافر معلومات تؤكد مصدرها أو ملابسات الحصول عليها.

وجاء تداول الفيديو مع اقتراب مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان، المقررة مساء الثلاثاء على ملعب "بارك دي برانس"، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وتشهد فرنسا احتجاجات واسعة على ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود، تخللتها مواجهات وأعمال تخريب ونهب في عدد من المدن.