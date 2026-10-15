وجاء التحذير قبل أيام من الذكرى الأولى لسرقة 8 قطع من مجوهرات التاج الفرنسي من المتحف في 19 أكتوبر 2025، وهي العملية التي كشفت ثغرات أمنية وأدخلت المؤسسة الثقافية في أزمة واسعة.

وفي تصريحات منفصلة لـ"فرانس برس"، أكد لوريبو أن تأمين المتحف يتطلب أعمالا في المبنى التاريخي والبنية التحتية، وأن المعالجات السطحية لا تكفي لضمان مستقبله وحماية مقتنياته.

ويستند مشروع التحديث إلى برنامج "اللوفر.. نهضة جديدة"، الذي أطلق مطلع 2025 بهدف ترميم المبنى وتحسين حفظ مجموعاته وإعادة تنظيم حركة الزوار.

وبحسب التصور الرسمي للمتحف، تشمل الأعمال إنشاء منافذ جديدة من الجهة الشرقية، وتطوير مناطق الاستقبال ومسارات الحركة، لتخفيف الضغط على المداخل الحالية وتحسين ظروف الزيارة والعمل.

ويضم المشروع مساحة مخصصة للوحة "الموناليزا"، تتيح للجمهور مشاهدتها في ظروف أفضل، إلى جانب قاعات للمعارض المؤقتة ومرافق للاستراحة ومساحات خضراء حول الواجهة الشرقية.

وأعلن المتحف في مايو 2026 أن التصور يشمل مدخلين جديدين تحت الأرض، أحدهما من جهة نهر السين والآخر من جهة شارع ريفولي، يرتبطان بمناطق استقبال ومسار زيارة "الموناليزا".