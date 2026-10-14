وذكرت الصحيفة أن سلسلة حضانات "برايت هورايزونز" تلقت شكوى من أحد أولياء الأمور بشأن الموظف فينسنت تشان عام 2021، وأجرت تحقيقا داخليا بعلم مجلس كامدن المحلي، قبل السماح له باستئناف العمل في حضانتها شمال غربي لندن.

وفي العام التالي، صور تشان نفسه وهو يعتدي جنسيا على طفلات في الثالثة من العمر، وفق "غارديان".

وفي بيان أصدره مكتب المحاماة "لي داي" الذي يمثل 50 أسرة متضررة، طالبت العائلات بكشف كيفية التعامل مع الشكوى، وتحديد المسؤولين الذين اطلعوا عليها وأسباب القرارات المتخذة.

وقالت إحدى الأمهات إن تشان أصبح المسؤول الأساسي عن رعاية ابنتها في الفترة نفسها التي أثيرت فيها المخاوف بشأنه، مضيفة أن معرفة وجود فرصة سابقة لمنعه من الوصول إلى الأطفال أمر "لا يحتمل".

وأبدت العائلات غضبها من تأجيل مراجعة مستقلة لإجراءات حماية الأطفال إلى عام 2027، مؤكدة أنها لا تستطيع الانتظار للحصول على إجابات، ودعت مجلس كامدن إلى النظر في ملاحقة الشركة قانونيا.

وقال المجلس إنه قدم المشورة للشركة عند إبلاغه بالشكوى عام 2021، وسلم جميع الوثائق والمعلومات ذات الصلة إلى فريق المراجعة المستقلة.

وأكدت "برايت هورايزونز" صدمتها من جرائم تشان وتعاطفها مع الأطفال وعائلاتهم، موضحة أنها لا تستطيع التعليق على التفاصيل في ظل استمرار مراجعة القضية.