وتواصل فرق الحماية المدنية جهودها المكثفة لرفع الأنقاض والبحث عن مفقودين محتملين.

وفور تلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بسقوط البناية السكنية الواقعة في شارع الخليج المتفرع من شارع مصر والسودان، دفعت أجهزة الأمن وقوات الدفاع المدني فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف ومعدات التدخل السريع إلى موقع الحادث، حيث فرض طوق أمني لتسهيل عمليات الإخلاء وتأمين العقارات المجاورة.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثامين الضحايا من تحت الركام، بينما نقل المصابون السبعة، ومن بينهم طفل، إلى مستشفى الزيتون التخصصي لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

وأخلت السلطات التنفيذية والأمنية بمحافظة القاهرة المنازل والعقارات الملاصقة لموقع الانهيار بشكل احترازي وفصلت إمدادات الغاز والكهرباء والمياه، لحين انتهاء لجان المنشآت الآيلة للسقوط والإدارة الهندسية بالحي من معاينة السلامة الإنشائية للمباني المحيطة وبيان مدى تأثرها بالحادث.

وباشرت النيابة العامة والجهات القضائية المختصة تحقيقاتها العاجلة لمعاينة الموقع، وأمرت بتشكيل لجنة هندسية من المحافظة لمراجعة الملف الإنشائي للعقار، وتحديد أسباب الانهيار، والتأكد من صدور أي قرارات ترميم أو إزالة سابقة بشأنه ومدى الالتزام بتنفيذها، مع الاستماع لأقوال شهود العيان والمصابين لتوثيق الحصيلة النهائية.