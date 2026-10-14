ورحبت وزيرة الثقافة اليونانية بهذه المبادرة، واصفة إياها بأنها المرة الأولى التي تعيد فيها إسرائيل قطعا أثرية إلى اليونان، ومعتبرة أنها تشكل نقطة انطلاق لتعاون أوثق بين البلدين في مجال حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار بالآثار، ومشيدة في الوقت ذاته بعملية وصفته بأنها ذات أهمية استثنائية.

وتسلمت الوزيرة القطع الأثرية، التي وصفتها بأنها هُربت من البلاد بصورة غير قانونية، من سفيرة إسرائيل لدى اليونان، بينينات ياناي.

وتنوعت القطع المستردة بين أوانٍ تعود أصولها إلى منطقة أتيكا وأخرى من ورش عمل كورنثية، فضلا عن تمثال برونزي صغير يجسد هيئة أنثوية، وقد جرى ضبطها ومصادرتها من قبل وحدة متخصصة في منع الاتجار غير المشروع تابعة لسلطة الآثار الإسرائيلية.

وتتزامن هذه الخطوة مع تنامي التعاون اليوناني الإسرائيلي خلال الأعوام الماضية، خصوصا على الصعيدين الدفاعي والأمني