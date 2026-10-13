وقال وزير المالية الفرنسي، رولاند ليسكور، في تصريحات أمام البرلمان، إن نحو 700 متجر من أصل عشرة آلاف في فرنسا تأثرت بالهجوم. وأكد أنه لا يوجد خطر يهدد الإمدادات الغذائية في البلاد، لكنه أقر في الوقت نفسه بأن الهجوم "يمس قلب الأمن الغذائي" الفرنسي، محذرا من أنه يشكل "دعوة للاستيقاظ للجميع".

وأعلن مكتب المدعي العام في باريس أن وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة له تباشر التحقيق في الهجوم واسع النطاق، لتحديد حجم الأضرار الناجمة عن فساد المواد الغذائية واحتمال اندلاع حرائق نتيجة تعطل أنظمة التبريد.

من جانبه، كشف دومينيك شيلشر، الرئيس التنفيذي لسلسلة البقالة الفرنسية "كوبراتيف يو"، أن 80 متجرا من متاجر الشركة البالغ عددها 2000 متجر تأثرت بالهجوم.

وقال في منشور على منصة إكس، إن معظم المتاجر تمكنت من تفادي تعطل التبريد، لكن بعضها اضطر إلى التخلص من المواد الغذائية.

وأضاف: "استهداف المعدات الأساسية للحفاظ على المنتجات الطازجة هو هجوم على سلسلة الإمدادات الغذائية الفرنسية. إنه أمر غير مسبوق وخطير للغاية وغير مقبول".

وكانت شركة التكنولوجيا الدنماركية "دانفوس"، التي تزود الشركات ببرمجيات إدارة التبريد، قد أعلنت أن معظم الأنظمة المتضررة كانت إصدارات قديمة لم تعد تتلقى تحديثات للبرامج أو الأمان.

وأوضحت الشركة أنها نصحت عملاءها منذ فترة طويلة بالحفاظ على تحديث الأنظمة المدعومة بأحدث البرامج، إضافة إلى تشغيلها خلف جدار حماية، مشيرة إلى أنها تعمل حالياً مع العملاء المتضررين للحد من حجم الأضرار.