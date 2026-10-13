وجرت مراسم تسليم القطعة في المعرض الوطني الأسترالي، على هامش زيارة الدولة التي يجريها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى أستراليا.

وتعود القطعة إلى موقع وادي الحمة في منطقة طبقة فحل بالأردن، حيث اكتشفت عام 1983 خلال أعمال تنقيب نفذتها بعثة أثرية مشتركة من جامعة سيدني وكلية ووستر.

وكانت القطعة قد نقلت إلى المعرض الوطني الأسترالي عام 1985، بموجب ترتيبات اتفق عليها البلدان، قبل أن تقرر أستراليا إعادتها إلى الأردن.

أقدم منحوتة كبيرة الحجم

وتكتسب القطعة أهمية أثرية استثنائية، إذ تشكل واحدا من 3 أجزاء للوح معماري حجري منقوش مصنوع من الحجر الطيني، تعد أجزاؤه مجتمعة أقدم منحوتة كبيرة الحجم معروفة في العالم.

ويحتفظ الأردن بالجزأين الآخرين في متحف الأردن بالعاصمة عمّان، ومتحف دار السرايا في مدينة إربد.

وخلال مراسم التسليم، أكد الصفدي أهمية التعاون الأردني الأسترالي في مجال التنقيب عن الآثار وحمايتها والحفاظ على التراث الثقافي.

وأعرب عن تقديره للحكومة الأسترالية والمعرض الوطني الأسترالي على تعاونهما في إعادة القطعة إلى موطنها الأصلي.

وحضرت المراسم المبعوثة الخاصة للحكومة الأسترالية لشؤون الفنون سوزان تمبلمان، إلى جانب مسؤولين أستراليين معنيين بالشؤون الثقافية والفنية.

مباحثات أردنية أسترالية

وفي سياق متصل، بحث الصفدي مع نظيرته الأسترالية بيني وونغ سبل تعزيز العلاقات الثنائية، على هامش زيارة الملك عبدالله الثاني.

وأكد الوزيران أهمية الزيارة في توسيع التعاون بين البلدين وتعزيز التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشملت المباحثات فرص تطوير التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والدفاع والأمن والسياحة والتعليم.

كما ناقش الجانبان التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.