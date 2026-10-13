وأكدت إدارة اتصالات الطوارئ في مقاطعة كوب بولاية جورجيا تسجيل حالة وفاة جراء الحادث، الذي وقع نحو الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الضحايا.

وأعلنت شرطة مقاطعة كوب أن وحدة الجرائم الكبرى باشرت التحقيق لتحديد ظروف الحادث وأسبابه.

ونقلت محطة "WXIA"، التابعة لشبكة "إن بي سي" في أتلانتا، عن شهود عيان أنهم شاهدوا رجلا يسقط من أفعوانية "جولياث" داخل المتنزه.

وقال شاهدان على الأقل إن الرجل اصطدم بأجزاء من هيكل اللعبة قبل سقوطه على الأرض.

ونقلت المحطة عن أحد الشهود قوله: "لقد سقط واصطدم بالعربة ثلاث مرات متتالية".

ولم تؤكد السلطات رسميا، وفق المعلومات المتاحة، تفاصيل سقوط الرجل أو الأسباب التي أدت إلى الحادث.

من جانبه، أعرب متحدث باسم المتنزه عن حزنه إزاء الحادث، قائلا في بيان: "نشعر بحزن عميق إزاء الحادث الذي تعرض له أحد زوار متنزهنا اليوم".

وأضاف أن إدارة المتنزه تتقدم بتعازيها إلى عائلة الضحية وأصدقائه.

وتواصل السلطات التحقيق في ملابسات الحادث، فيما لم تتضح بعد طبيعة إصابات الأشخاص الآخرين أو عددهم.