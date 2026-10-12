وكان البابا البالغ 71 عاما أعلن الأحد أنه سيخضع لعملية جراحية "خلال الأيام المقبلة".

وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني لوكالة فرانس برس الاثنين إن البابا سيدخل المستشفى "قرابة منتصف نهار الثلاثاء".

وأوضح الفاتيكان أن فترة التعافي قد تستغرق أسبوعا. وألغيت كل المواعيد العامة للبابا حتى 20 الجاري.

ويتوقّع إجراء العملية في مستشفى جيميلي في روما، الذي يضم جناحا مخصصا للباباوات.

والأحد، قال البابا للجموع في ساحة القديس بطرس إن الأطباء اكتشفوا العقدة الرئوية (الورم) "في مرحلة مبكرة جدا".

وأضاف "يرى الأطباء أن التدخل الجراحي هو الخيار الأنسب، وبناء على نصيحتهم، قررت الخضوع لعملية جراحية لاستئصال الورم".

ولا تتسبب العقد الرئوية الصغيرة غالبا بأيّ أعراض، ويجري اكتشافها أثناء فحوص مرتبطة بمشكلات صحية أخرى. لكن العقد الأكبر حجما قد تسبب ضيقا في التنفس أو آلاما في الصدر أو سعالا مزمنا.