ووقعت الحادثة صباح الجمعة، عندما كانت سفينة "أوديسي أوف ذي سيز"، التابعة لشركة "رويال كاريبيان"، تبحر جنوب غربي جزيرة زاكينثوس اليونانية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن متحدث باسم خفر السواحل أن المرأة، وهي من السلفادور، أبلغت فرق الإنقاذ بأنها قفزت من السفينة لأنها "كانت تريد النزول".

وأضاف المتحدث أنها بقيت في البحر نحو 20 ساعة قبل العثور عليها.

وعقب تلقي بلاغ بشأن اختفائها، أطلقت السلطات اليونانية عملية بحث شارك فيها زورقان تابعان لخفر السواحل ومروحية عسكرية، إلى جانب سفن كانت تبحر بالقرب من المنطقة.

كما شاركت السفينة السياحية نفسها في عمليات البحث.

وفي الساعات الأولى من صباح السبت، رصدت سفينة شحن المرأة وهي تطفو على سطح المياه مرتدية طوق نجاة، وكانت في كامل وعيها.

وتمكن زورق تابع لخفر السواحل اليوناني من انتشالها، قبل نقلها إلى ميناء كاتاكولو، ومنه إلى مستشفى في مدينة بيرغوس القريبة.

وأوضح المتحدث أن المرأة خضعت لفحوص طبية، شملت تقييما نفسيا بأمر من مدع عام محلي، للوقوف على ملابسات الحادثة.