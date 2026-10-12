ووقع الحادث في مدرسة "جوزيف لاكانال" بمدينة أوباني قرب مرسيليا، جنوب فرنسا.

ونقل المصابان إلى المستشفى بعد إصابتهما في الأطراف السفلية، دون أن تكون حياتهما في خطر، وفق الادعاء العام الفرنسي.

وتمكن أحد أفراد طاقم المدرسة من نزع السلاح من التلميذ، بعدما أطلق النار أثناء تنقله بين طابقين، قبل أن تتولى الشرطة توقيفه.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان"، نقلا عن المدعي العام في مرسيليا، أطلق التلميذ النار مرة أو مرتين في المساحات المشتركة بالطابق الأول، فأصاب المدير والمعلمة الموجودين في الممر.

وأضافت الصحيفة أنه صعد بعد ذلك إلى الطابق الثاني، حيث أطلق طلقة باتجاه الأرض أمام معلمة، وأخرى داخل فصل مأهول أصابت السبورة. ولم يصب التلاميذ الموجودون، لكنهم تعرضوا لصدمة نفسية، ووضعوا في مكان آمن قبل أن يلتحق معظمهم بعائلاتهم.

وفتح الادعاء العام في مرسيليا تحقيقا بشبهة محاولة قتل مع سبق الإصرار، فيما لا تزال دوافع الحادث غير واضحة.