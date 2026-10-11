وأوضحت الشرطة أنها تستعين بفريق الخيالة في منطقة نوتسينجر موس والمناطق المحيطة بها، حيث صوّر أحد الصيادين، في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء الماضي، قطًا مثيرًا للشكوك باستخدام جهاز للرؤية الليلية.

وتشتبه السلطات في أن يكون الحيوان من فصيلة البوما المعروف باسم "أسد الجبال".

وقال متحدث باسم الشرطة إن فريق الخيالة يستطيع التحرك بطريقة مختلفة داخل المحمية الطبيعية، والوصول إلى أماكن يتعذر بلوغها سيرًا على الأقدام أو باستخدام المركبات. وأضاف أن السلطات لا تزال تتحقق من نوع الحيوان الذي شوهد في المنطقة. وتابع أنه لم يُعثر حتى الآن على آثار أخرى، كما لم تُسجّل مشاهدات جديدة، و لم تسفر البلاغات الواردة من السكان عن أي معلومات ملموسة.

ومنذ رصد الحيوان، جرت عمليات البحث عنه وعن آثاره بمشاركة أفراد الشرطة على الأرض، وباستخدام الطائرات المسيّرة والمروحيات والكلاب البوليسية. كما نُصبت كاميرات جديدة لمراقبة الحياة البرية، لكن جميع هذه الجهود لم تسفر حتى الآن عن أي نتيجة.