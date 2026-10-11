وقال الناطق باسم الهيئة فيمي بابافيمي في بيان: "في سن الثالثة والثمانين تطمح معظم الجدات إلى الراحة. لكن السيدة أولوما أوشيتشي سانداي ليست كذلك، إذ أوقفت مجددا بعد عام واحد فقط من ضبطها وملاحقتها قضائيا وإدانتها بالجريمة نفسها".

وتعد نيجيريا، أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان، ممرا للمخدرات ومركزا لإنتاجها وتصديرها إلى دول أخرى، بينما يخصص بعضها للاستهلاك المحلي.

وأظهر تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عام 2024، أن مادتي الهيروين والميثامفيتامين تهربان من آسيا إلى أوروبا عبر غرب إفريقيا، مرورا بشرق القارة وجنوبها.

وتنشط عصابات مكسيكية أيضا في بعض مناطق القارة، لا سيما في جنوب إفريقيا ونيجيريا، بهدف تهريب المخدرات إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا وأوقيانيا.

وأوقفت الشرطة المرأة المسنة في 7 أكتوبر الجاري، في قرية بولاية أبيا، جنوب شرقي نيجيريا، بعد تلقي معلومات بشأنها، وعثرت بحوزتها على غرامين من القنب و7 غرامات من الميثامفيتامين.

وكانت أوشيتشي أوقفت وأدينت في العام الماضي، إلى جانب ابنتها البالغة 32 عاما، بحيازة كميات مختلفة من الميثامفيتامين والترامادول، وهو مسكن قوي ينتمي إلى فئة الأفيونيات، إضافة إلى أوراق القنب الطبيعي والقنب المصنع.

وأقرت أوشيتشي بالذنب، وحكم عليها بالسجن لمدة عام، مع إمكانية دفع غرامة قدرها 150 دولار، وقد دفعت الغرامة بالفعل، مما أدى إلى الإفراج عنها.

وقال الناطق باسم هيئة مكافحة المخدرات، إن "شيئا لم يردع هذه العجوز عن العودة سريعا إلى نشاطها الإجرامي، بل إنها عززته بفتح نقطة لبيع المخدرات تؤوي فيها أفرادا خطرين".