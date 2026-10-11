وذكر البابا، البالغ من العمر 71 عاما، أمام حشد في ساحة القديس بطرس، الأحد، أن الحالة رصدت في مرحلة مبكرة للغاية، وأنها "تحت السيطرة".

وتابع: "في الآونة الأخيرة، وخلال فحوص طبية، رصد الأطباء عقدة صغيرة في الرئة. رُصدت في مرحلة مبكرة للغاية، والأمر تحت السيطرة تماما".

وأضاف: "يعتقد الأطباء أن من الأفضل التدخل، وبالتالي، وبناء على نصيحتهم، قررت أن أخضع لجراحة لإزالتها. وقد حدد موعد الإجراء الجراحي بالفعل في الأيام القليلة المقبلة".

وذكر المكتب الإعلامي للفاتيكان أن من المتوقع أن يستغرق تعافي البابا من العملية الجراحية نحو أسبوع.