واختير لهذه الدورة اسم المهندس والفنان البخاري سالم حودة، الذي شغل مناصب حكومية وحقائب وزارية عدة، وكان أول من ترأس مجلس إدارة هيئة السينما في مسمّاها السابق.

ويتنافس في مسابقة الأفلام الروائية 19 فيلما تمثل ليبيا والجزائر وتونس والمغرب والعراق وسوريا ومصر وإيطاليا وفلسطين، بينما تضم مسابقة الأفلام الوثائقية 18 فيلما.

ويترأس لجنة التحكيم المخرج المصري مجدي أحمد علي، بعضوية المخرج الليبي عبد الله الزروق، والممثلة الليبية خدوجة صبري، والسيناريست المصري محمد الباسوسي، والمخرج الليبي ناجي أبو سبعة، والممثل الليبي أنور التير، والمخرج التونسي مراد الشيخ.

وقال رئيس الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون في ليبيا، عبد الباسط أبو قندة، إن إقامة المهرجان تمثل خطوة مهمة على الطريق، تعقبها خطوات أخرى من شأنها تحفيز صناعة السينما الليبية وضمان استمرارها، ودفع أجيال جديدة محبة للفن السابع.

ولفت إلى أن الدورة الأولى، التي أقيمت عام 2024 وحملت اسم المخرج الراحل محمد علي الفرجاني، استقبلت أكثر من 200 فيلم من أكثر من 20 دولة.

وتخلل حفل الافتتاح تقديم فقرة موسيقية للفنان علي المغربي، إلى جانب تكريم عدد من الفنانين، بينهم محمد الساحلي ولؤي بوغرارة والهادي راشد، وتكريم اسم الإعلامي الراحل عبد الفتاح الوسيع.

ويأتي تنظيم مهرجان ليبيا السينمائي الدولي للأفلام القصيرة تعبيرا عن حالة الهدوء النسبي في البلاد، بعد سنوات من معاناة ليبيا من الحرب والصراعات، التي بدأت تهدأ خلال الفترة الأخيرة، رغم تنفيذ بعض الهجمات لاسيما على قطاع الطاقة والنفط.