وأوضحت المنظمة أن الهيئة التنظيمية الروسية أبلغتها بأن الفحوصات التي أجريت للعاملة المتوفاة ولجميع من خالطوها، جاءت سلبية فيما يتعلق بالعوامل المسببة للأمراض عالية الخطورة، وأن المخالطين لم تظهر عليهم أي أعراض حتى الآن، مشيرة إلى عدم رصد أي حالات أخرى مرتبطة بالالتهاب الرئوي الحاد.

ونقلت المنظمة في بيانها عن المعلومات التي تلقتها قولها: "لم تقم منظمة الصحة العالمية بأي دليل على استمرار انتقال العدوى المرتبط بهذه الحالة. ويبقى غياب تشخيص مؤكد لعاملة المختبر المتوفاة أحد أبرز أوجه عدم اليقين".

وكانت العاملة قد مرضت وتوفيت في الثاني من أكتوبر الجاري في ظروف لم يكشف عنها، ما دفع السلطات الروسية إلى فرض حجر صحي على نحو 200 شخص، وأثار مخاوف تتعلق بالصحة العامة انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا الحادث في وقت يبقى فيه مسؤولو الصحة حول العالم في حالة تأهب قصوى تجاه حالات الالتهاب الرئوي القاتلة مجهولة السبب، منذ جائحة كوفيد-19 التي بدأت بتفش لحالات مرض تنفسي قاتل وسريع الانتشار في الصين.

ورغم ذلك، يشير الخبراء إلى أن غالبية حالات الالتهاب الرئوي الفردية يصعب تحديد سببها الدقيق، وهو ما يجعل هذه الواقعة ضمن نطاق الحالات التي تظل أسبابها مجهولة رغم التحقيقات.