وقالت الشرطة إن أجهزة الطوارئ استدعيت إلى حديقة "يوركشير وايلد لايف" بعد الساعة الواحدة والنصف ظهرا بقليل، إثر تلقي بلاغات عن دخول رجل إلى حظيرة النمور، قبل أن يهاجمه أحدها.

وأظهر مقطع فيديو منتشر على الإنترنت، النمر وهو يهاجم الرجل ويحاول نهشه، بينما بدا الشخص المتسلل مستسلما لا يحاول الفرار.

وأكدت الشرطة أن "النمر بقي داخل الحظيرة"، وأن "الحادث لا يشكل خطرا على بقية الجمهور"، مشيرة إلى محاولتها التواصل مع عائلة المصاب.

وأخليت الحديقة وأغلقت أمام الزوار لبقية عطلة نهاية الأسبوع، بحسب الشرطة وإدارة الحديقة.

وقالت الإدارة إنها فعلت إجراءات الاستجابة للطوارئ فور وقوع الحادث، وإنها تتعاون مع السلطات لتحديد ملابساته، مؤكدة أن سلامة الزوار والموظفين والحيوانات تظل أولويتها.

وأفادت خدمة إسعاف يوركشير بإرسال سيارتي إسعاف وإسعاف جوي وطبيب إلى الموقع.