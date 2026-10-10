ويجمع رئيس البلدية المنتخب بين اسمي الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر والزعيم الإيطالي الفاشي بينيتو موسوليني، اللذين كانا من أبرز قادة أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية في القرن الماضي.

ويُعرف عن بعض العائلات في أميركا الجنوبية، وخصوصا في المناطق الريفية منها، إطلاق أسماء شخصيات تاريخية على أبنائها مثل هتلر ولينين وستالين وماو، وذلك في كثير من الأحيان دون إلمام كاف بطبيعة تلك الشخصيات أو أيديولوجياتها.

كما يستخدم بعض الأهالي أسماء نجوم في مجالات الفن والرياصة لتسمية أبنائهم.

وأوضح المكتب الوطني للعمليات الانتخابية في البيرو، أن "هتلر" وهو مرشح تيار "أهورا ناسيون" اليساري، حصل في الاقتراع على 229 صوتا، مقابل 204 أصوات لمنافسه غاسبار أوسوريو مرشح اليمين المتطرف، من إجمالي 663 ناخبا مسجلا في القرية.

وسيتولى فلوريس، وهو صاحب شركة نقل يبلغ من العمر 45 عاما، مهامه رسميا رئيسا لبلدية كيروبالكا، الواقعة في منطقة هوانوكو شمال شرقي البيرو، اعتبارا من الأول من يناير 2027.