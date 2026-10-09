وأعلن الكرملين، الخميس، أن اللقاء جرى الأربعاء 7 أكتوبر، بعدما علم بوتين بوجود شرودر في العاصمة الروسية للعمل مع شركة "غلوبوس"، فدعاه إلى منزله، وفقا لرويترز.

وأظهرت صور نشرت على تطبيق "تليغرام" الرجلين وهما يتصافحان ويبتسمان، وخلفهما موقد تقليدي وسماور روسي يستخدم لغلي الماء لإعداد الشاي.

وقال الكرملين إن الرئيس دعا "صديقه القديم"، وإن شرودر كان برفقته خلال الاحتفال بعيد ميلاده.

من المتجر إلى منزل الرئيس

وكان شرودر، الذي تولى المستشارية الألمانية بين عامي 1998 و2005، قد انضم مؤخرا إلى مجلس الإشراف على سلسلة المتاجر الروسية "هايبرغلوبوس".

وزار أحد فروعها في موسكو الأربعاء، حيث استقبله الموظفون بالتصفيق، وفق لقطات بثها التلفزيون الروسي.

ويواجه المستشار الأسبق انتقادات، خصوصا في ألمانيا، بسبب علاقاته بقطاع الأعمال الروسي.

وكان بوتين قد اقترح في مايو أن يمثل شرودر الدول الأوروبية في محادثات سلام لتسوية الحرب في أوكرانيا، لكن وزراء خارجية أوروبيين رفضوا منحه هذا الدور.