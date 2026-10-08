ونقلت وكالة "يونهاب" عن الرئاسة الكورية، الخميس، أن الرئيس لي جاي ميونغ سيقدم الدراجة للسيسي، موضحة أن اختيار الهدية استند إلى اهتمام الرئيس المصري بهذه الرياضة وجهوده لتشجيع استخدام الدراجات وسيلة لتحسين الصحة العامة.

وتضمن الإعلان اختيار دراجة طريق. وتناول تقرير الوكالة ترتيبات تقديم الهدية، دون توثيق لحظة تسليمها.

أغنية مصرية في سول

إلى جانب الهدية المعلنة، حملت مراسم الاستقبال لفتة فنية، حين قدم أطفال كوريون أغنية "فيها حاجة حلوة" بالعربية أمام السيسي والرئيس الكوري.

وقدم كورال أطفال وفتيات مدينة جونبو الفقرة الغنائية ضمن مراسم الترحيب بالرئيس المصري في مقر الرئاسة الكورية، ليضيف أداء الأغنية المصرية مشهدا مختلفا إلى الاستقبال الرسمي.

وتفاعل السيسي مع الأطفال عقب انتهاء الغناء، ووجه إليهم كلمات إشادة وتشجيع، قبل استكمال مراسم الاستقبال.

وأكدت الرئاسة المصرية أن المراسم شملت عزف النشيدين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، إلى جانب فقرة غنائية قدمها كورال الأطفال ترحيبا بالسيسي. كما وقع الرئيس المصري في سجل كبار الزوار، والتقطت صورة تذكارية للرئيسين.

وبعد الاستقبال، عقد السيسي ولي جاي ميونغ لقاء ثنائيا، تلته مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

وقالت الرئاسة المصرية إن الرئيسين شهدا في ختام المباحثات توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ثم عقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا، قبل أن يقيم الرئيس الكوري مأدبة غداء على شرف السيسي والوفد المرافق.