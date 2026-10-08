وقام الأطفال تقديم أغنية مصرية شهيرة، وهى "فيها حاجة حلوة"، احتفاء بزيارة الرئيس المصري.

وقدم الأطفال الفقرة الغنائية أمام الرئيس السيسي، في لفتة نالت اهتمام وسائل الإعلام، إذ أدى الأطفال الأغنية باللغة العربية وتحديدًا باللهجة المصرية العامية.

وحازت الفقرة على إعجاب الرئيس السيسي، الذي ارتسمت على شفاه الابتسامة، وقام بالتصفيق لهم وصافح بعض الأطفال، عقب الانتهاء من أداء الأغنية.