وبحسب إشعار حكومي نشر الأربعاء، ينص المقترح على إلزام الطلاب الدوليين من حاملي تأشيرات "F-1" بدفع 70 ألف دولار لمؤسسة معتمدة للمشاركة في برنامج التدريب العملي الاختياري "OPT"، الذي يتيح لهم اكتساب خبرة عملية في الولايات المتحدة.

كما يتضمن المقترح رسوما بقيمة 30 ألف دولار مقابل أي برامج تدريب عملي إضافية.

وقالت وزارة الأمن الداخلي إن القواعد المقترحة تهدف إلى "مكافحة الاحتيال وتعزيز نزاهة نظام الهجرة وحماية العمال الأميركيين".

ويسمح برنامج التدريب العملي الاختياري للطلاب الأجانب باكتساب خبرة عملية مرتبطة بدراستهم، سواء خلال فترة الدراسة أو لمدة محددة بعد التخرج، مع امتيازات إضافية لخريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وبحسب التقرير، يدفع المشاركون في البرنامج حاليا رسوما تبلغ نحو 500 دولار، ما يعني أن المقترح، في حال اعتماده، سيمثل زيادة كبيرة في تكلفة الحصول على التدريب العملي للطلاب الدوليين.