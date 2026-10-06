وفازت "آي إم آي" بالجائزة الفضية عن فئة أفضل توحيد للعلامة التجارية، والجائزة الفضية عن فئة أفضل استخدام للعناصر البصرية للعلامة التجارية ضمن قطاع الأعمال والشركات، إلى جانب الجائزة البرونزية عن فئة أفضل استراتيجية إبداعية ضمن قطاع الشركات.

وتجاوز مشروع إعادة إطلاق العلامة التجارية جوانب الهوية البصرية، ليقدم منظومة متكاملة شملت تموضع "آي إم آي" ورؤيتها ورسالتها وقيمها وهيكل علامتها التجارية، إلى جانب هويتها اللفظية والبصرية وحملاتها وتطبيقاتها وتجاربها المادية والرقمية.

وجاء المشروع بهدف توحيد مختلف جوانب "آي إم آي" تحت مظلة مؤسسية متماسكة، وتأسيس منصة متميزة ومرنة تواكب نمو المجموعة وطموحاتها المستقبلية.

ويتمحور تموضع العلامة حول مفهوم "عالم أقرب"، الذي يجسد إيمان "آي إم آي" بدور الإعلام في تعزيز التواصل والتقارب، وتقريب الجمهور من القصص والأفكار ووجهات النظر التي تهمه، بما يسهم في تعزيز الفهم بين الثقافات ووجهات النظر المختلفة.

وقال علي الحمادي، الرئيس التنفيذي للعمليات في "آي إم آي": "يمثل هذا التكريم تقديرا للرؤية الاستراتيجية والإبداع وروح التعاون التي أسهمت في تطوير علامة آي إم آي. وقد تمثل طموحنا في بناء هوية تجمع مختلف جوانب المجموعة ضمن إطار موحد ومتميز، وتوفر لنا منصة واضحة تدعم تطلعاتنا المستقبلية. ومن خلال تعاوننا مع فيدمان لامب وفرق العمل في مختلف أنحاء المؤسسة، نجحنا في بناء علامة تعكس هويتنا اليوم وتواكب طموحاتنا للمرحلة المقبلة".

وقال بنجي فيدمان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للإبداع في "فيدمان لامب": "انطلق تعاوننا مع آي إم آي من طموح واضح لبناء علامة موحدة لمؤسسة إعلامية متنوعة ومتنامية، تتمتع في الوقت نفسه بحضور وهوية متميزين. وامتد العمل من تطوير التموضع الاستراتيجي وهيكل العلامة إلى هويتها البصرية وتجاربها المادية والرقمية، بهدف بناء منظومة متكاملة ومرنة قادرة على التطور مع نمو آي إم آي. ويسعدنا أن يحظى هذا العمل بالتقدير في ثلاث فئات ضمن جوائز ترانسفورم الشرق الأوسط وإفريقيا".

وامتدت الهوية الجديدة إلى مختلف نقاط التفاعل المادية والرقمية، بما في ذلك تجارب تفاعلية في مقر "آي إم آي"، أعادت تقديم بيانات الأخبار ضمن بيئات بصرية ديناميكية ومتغيرة، لتقدم تطبيقا مبتكرا للهوية يتفاعل مع طبيعة المحتوى الإخباري وبياناته.

وتعد "ترانسفورم الشرق الأوسط وإفريقيا" من الجوائز المتخصصة في تكريم التميز في تطوير وإعادة بناء العلامات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتسلط الضوء على أبرز الأعمال في مجالات استراتيجية العلامة التجارية وهويتها وتصميمها وتطبيقاتها.