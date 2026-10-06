وتشهد المنصات انتشارا مكثفا لترند "صور الحرب"، إذ يظهر أصحاب الحسابات المختلفة يرتدون الملابس العسكرية، بجانب صور أخرى لمعدات عسكرية مثل الدبابات والمدرعات، إلى جانب العلم المصري.

كما أتاحت برامج الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها "شات جي بي تي" و"جيميناي"، إمكانية وضع صورة مستوحاة بالكامل من الحرب، حيث يظهر الشخص كأحد الجنود المصريين المشاركين في عبور قناة السويس أو المعارك.

وشارك في هذا "الترند" الجديد مئات المشاهير في عالم الفن والإعلام والرياضة، حيث نشروا صورا لهم على منصات التواصل الاجتماعي، بالملابس العسكرية أو في أجواء القتال.

نماذج توليدية سهلة

قال الخبير في برمجة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني أحمد عبد الفتاح، إن "الترند" الجديد يعتمد على نماذج توليدية سهلة تحول الوصف النصي لمشاهد بصرية متكاملة، قادرة على خلق مشاهد حربية كاملة.

وأوضح، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أن هذا النوع من التخليق البصري يعتمد على نماذج حاسوبية تحلل الكلمات، وتربطها بعناصر الصورة المطلوبة، مثل الأشخاص، والملابس، والإضاءة، والبيئة، وزاوية الصور.

وأضاف: "بإمكان المستخدم الاستفادة من هذه التقنيات بسهولة من خلال تقديم صورة شخصية واضحة لأداة التوليد، ثم كتابة (برومبت) أو (أمر) يحدد الشكل النهائي المطلوب، إذ تعمل الصورة الأصلية كمرجع بصري للنموذج".

ولفت إلى أن المقبلين على هذا الترند في مصر حاليا يستخدمون نحو 19 "برومبت" مختلفا لتوليد صور حرب أكتوبر بالذكاء الاصطناعي، تصف المطلوب بدقة ليتولى النموذج التوليدي بناء البيئة الجديدة وإعادة تركيب العناصر.

وعن جودة الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الخبير المصري إنها ترتبط بدقة التعليمات المقدمة إلى النموذج، لذلك "يجب ألا يكتفي المستخدم بعبارات عامة، وإنما يحدد تفاصيل المشهد بصورة واضحة".

وتابع: "من العناصر المهمة التي يجب وصفها بدقة للنموذج التوليدي، الحقبة الزمنية، ونوع الملابس، والموقع، وطبيعة الإضاءة، والأسلوب الفوتوغرافي، ودرجة الواقعية، بجانب العناصر التي يريد ظهورها أو استبعادها".

أبرز مشاركي صور الحرب

شارك في ترند صور حرب أكتوبر المئات من نجوم الفن والإعلام والرياضة، وفي مقدمتهم النجم أحمد مكي، الذي شارك بصورة لشخصية "حزلقوم" فوق دبابة، بالإضافة إلى الإعلامية آية حسني بـ"أوفارول قتال".

كما نشر الفنان الشاب عصام السقا صورة بالذكاء الاصطناعي له وهو يرتدي زي الجيش فوق الساتر الترابي ويقوم بأسر جندية إسرائيلية، بالإضافة إلى صورة أخرى نشرها مطرب المهرجانات "حمو بيكا" لنفسه بالسلاح.

وتنوعت الصور التي شاركها المستخدمون، من المشاهير وغيرهم، بين صور عادية بملابس الميدان الخاصة بالجيش المصري، أو صور لهم وهم يحملون الأسلحة، وصور أخرى لمشاهد صحراوية تشير إلى أرض سيناء.

وفيما ظهر بعضهم يرفع العلم المصري في جبهة القتال، ظهر أخرون وهم فوق آليات عسكرية، في محاولة منهم لاستحضار مشاهد واقعية للحرب، نجحت تقنيات الذكاء الاصطناعي في تخليقها بشكل احترافي.

ولم يتوقف الأمر عند حدود ارتداء الزي العسكري أو المشاهد القتالية، بل تمكن الذكاء الاصطناعي من تخليق صورا تحاكي المشاهد التاريخية لعبور قناة السويس واقتحام خط بارليف، لتصبح الصور ذات طابع سينمائي أكثر.

مشاهد سينمائية بالذكاء الاصطناعي

قال الخبير التقني المتخصص في برامج التأمين ضد القرصنة مروان بدر الدين، إن ترند حرب أكتوبر لم يتوقف عند حدود الصور العسكرية المولدة بالذكاء الاصطناعي، وإنما هناك مقاطع فيديو أكثر خطورة تنتشر حاليا.

وأشار، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى عدد من مقاطع الفيديو المولدة بتقنيات "الذكاء الاصطناعي" للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، وعدد من قيادات إسرائيل خلال فترة حرب أكتوبر عام 1973.

وحرص منتجو هذه المقاطع، وفق الخبير التقني المصري، على أن تكون ساخرة في المقام الأول، حيث تظهر السادات في لقطات مثيرة للضحك مع القيادات الإسرائيلية، بمشاهد بعضها مأخوذ من أفلام كوميدية.

وعن انتشار "ترند" الصور ومقاطع الفيديو، قال بدر الدين إن المصريين يحرصون على المشاركة مؤخرا في كل المناسبات من خلال الصور الذكية، وآخرها كان ترند الصور الفرعونية خلال مناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

يشار إلى أن عدد كبير من وسائل الإعلام والصفحات الشهيرة في مصر بدأت مساعدة الشباب في صناعة "الترند" الجديد، من خلال نشر عدد كبير من "البرومبت" لتوليد هذا النوع من الصور، التي تلقى رواجا ضخما.