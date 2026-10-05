شرطة شيكاغو ذكرت أن الطفلة كانت تسير في الحي صباح السبت عندما باغتتها امرأة تحمل أداة حادة، وسددت إليها عدة طعنات في الظهر. وعقب الحادث، حاصرت قوات الأمن شريطا تجاريا يضم مطعما وصالون أظافر وسوقا، وطوقته بشريط أحمر.

وأعلن مكتب الطب الشرعي في مقاطعة كوك أن الطفلة تدعى إيدي ماري هيرنانديز شاكون، وأنها لفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى متأثرة بجراحها.

وأظهرت كاميرات مراقبة في أحد المحال القريبة الطفلة وهي تسير ممسكة بيد امرأة مسنة على الرصيف، وفق ما بثته شبكة "دبليو إل إس-تي في"، لكن الشرطة التزمت الصمت بشأن هوية تلك السيدة أو علاقتها بالضحية.

وأفاد بيان الشرطة بأن المرأة التي يُشتبه في ارتكابها الجريمة نُقلت إلى المستشفى بإصابات لا تشكل خطرا على حياتها، وتم توقيفها.

وحتى الآن، لم يتضح ما إذا كانت ثمة علاقة تربط المهاجمة بالطفلة، كما أحجمت الشرطة عن الإدلاء بأي تصريح بشأن الدافع المحتمل للهجوم، ورفضت الكشف عن مزيد من التفاصيل أو تحديد هوية المشتبه بها.