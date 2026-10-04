وقال ترامب إنه يتناول جرعة كبيرة من الأسبرين منذ 35 عاما، مضيفا: "أحب الأسبرين وأحتاجه نفسيا".

وسبق أن تحدث الرئيس الأميركي عن تناوله الأسبرين يوميا، موضحا أنه يفضل الجرعة الكبيرة لأنه يريد أن يبقى دمه "رقيقا" أثناء مروره عبر القلب.

وفي مقابلة سابقة، أقر ترامب بأنه يتناول جرعة من الأسبرين أكبر من التي أوصى بها أطباؤه، وقال إن الأسبرين هو الدواء الوحيد الذي يستخدمه لتقليل تجلط الدم، نافيا في الوقت نفسه أن يكون قد شُخص سابقا بمرض في القلب.

وكان ترامب قد ربط أيضا بين تناوله الأسبرين وظهور كدمات على يديه، إذ يمكن للدواء أن يزيد قابلية النزف وظهور الكدمات بسبب تأثيره على الصفائح الدموية.

وأفادت تقارير سابقة بأن ترامب يتناول 325 مليغراما من الأسبرين يوميا، وهي جرعة أعلى من الجرعة المنخفضة التي نصحه أطباؤه بتناولها، كما أقر بأنه رفض خفض الجرعة رغم النصيحة الطبية.