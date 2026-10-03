وأظهر مقطع فيديو منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة اصطدام السيارة بالمراسلة ومصورها أثناء البث المباشر، بينما كانت تتحدث عن آثار الأمطار وانهيار ترابي على الطريق.

وبحسب وسائل إعلام محلية وقع الحادث عندم كان الفريق يقدم تقريرا عن انهيار ترابي تسببت فيه الأمطار.

وأفادت المعلومات الأولية بأن سائق السيارة فقد السيطرة واصطدم بالمراسلة والمصور.

وذكرت صحيفة "إل فينانسييرو" المكسيكية أن المراسلة كانت تتحدث عن شجرة سقطت على الطريق نتيجة الانهيار، عندما انزلقت السيارة قرب موقع البث ودهست الفريق. والتقط الحادث خلال التغطية المباشرة.

وتلقى الاثنان الإسعافات الأولية من فرق الصليب الأحمر والحماية المدنية، قبل نقلهما إلى المستشفى، حيث وصفت حالتهما بأنها مستقرة، دون تفاصيل مؤكدة عن طبيعة الإصابات.