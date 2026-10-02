وصدرت تراخيص صيد الفيلة في مناطق مختلفة في أنحاء البلاد، بحيث حصلت كل منطقة على حصة من إجمالي العدد المسموح بصيده.

وقالت السلطات، الجمعة، دفاعا عن هذه الخطوة، إن لحوم الفيلة ستوفر الغذاء للمجتمعات الريفية المحتاجة.

وفي حين أن فيلة الأدغال الإفريقية مدرجة ضمن الأنواع المهددة بالانقراض من جانب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، فإن بوتسوانا، الواقعة في جنوب القارة الإفريقية، تضم أعدادا كبيرة من الفيلة تقدر بنحو 130 ألفا، هو عدد يفوق ما لدى أي دولة أخرى.

وأثارت حصص صيد الفيلة السنوية التي تحددها الحكومة انتقادات في السابق، لكن الحكومة تدافع عنها باعتبارها ضرورية لإدارة أعداد الفيلة ومحاولة الحد من الصراع بين البشر والفيلة.

وقالت جمعية حماية الفيلة في بوتسوانا إن قرار صيد الفيلة متهور، وقد يدفع القطعان إلى أن تصبح أكثر عدائية تجاه السكان الذين يعيشون بالقرب منهم.

وأضافت الجمعية أنه "عندما يطلق النار على فيل، تصبح بقية الفيلة في حالة دفاعية".