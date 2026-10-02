وقال مكتب سلامة المنتجات والمعايير البريطاني إن المنتج "لا يستوفي متطلبات السلامة الرسمية الخاصة بالألعاب"، داعيا المستهلكين إلى التوقف عن استخدامه فورا وإبقائه بعيدا عن متناول الأطفال.

وطلبت السلطات من المستهلكين التحقق من مشترياتهم بحثا عن رقم المنتج، فيما أعلنت "شي إن" سحبه وتقديم استرداد كامل لقيمته، واعتذرت عن طرح اللعبة للبيع.

وشددت على ضرورة عدم إعادة اللعبة إلى المتاجر، وقدمت إرشادات بشأن التخلص منها بأمان بعيدا عن متناول الأطفال.

واللعبة مكعبات خشبية لها نوافذ بلاستيكية شفافة، ومعبأة بالرمال المحتوية على الأسبستوس، وهو مادة مقاومة للحرارة كانت تستخدم على نطاق واسع في أعمال البناء والعزل، قبل أن تتضح مخاطرها الصحية.

وتكمن خطورته في ألياف مجهرية يمكن أن تنتشر في الهواء عند تعرض المواد التي تحتوي عليه للكسر أو الحفر أو أي شكل من أشكال الاضطراب، ثم تدخل الجسم عند استنشاقها.

ويرتبط التعرض للأسبستوس بأمراض خطيرة، بينها سرطان الرئة وورم المتوسطة، وهو نوع نادر من السرطان يصيب بطانة بعض أعضاء الجسم.

وبحسب هيئة الصحة والسلامة البريطانية، يتسبب التعرض للأسبستوس في وفاة نحو 5 آلاف شخص سنويا في بريطانيا.