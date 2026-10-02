وبعد النجاة، روى لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لحظات قال إنه كان يقاتل فيها من أجل حياته، لكنه أدرك أنه لا يستطيع التخلي عن الركاب.

وكانت الطائرة، التي تحمل رقم الرحلة 1073، قد حولت مسارها الأربعاء إثر حادث داخل قمرة القيادة. وأشارت التحقيقات الأولية إلى اعتداء مساعد الطيار على قائد الطائرة، مما أدى إلى إصابتهما، فيما هبطت الرحلة بسلام وعلى متنها 174 راكبا وثمانية من أفراد الطاقم.

"لا يمكنني التخلي عنهم"

وخلال المكالمة، قال سميت إنه شعر بأن الطائرة تنزل، وأدرك ضرورة بذل جهد أخير للتحرك، مستندا إلى خبرته التي تتجاوز 17 عاما في الطيران، بينها 11 عاما قائدا للطائرات.

وأضاف: "كنت أقاتل من أجل حياتي"، موضحا أنه فتح الباب وجاء الجميع. وقال إنه كان يفكر في إنقاذ نفسه، لكنه كان يعلم في الوقت ذاته أنه لا يستطيع التخلي عن الركاب.

وأشاد مودي بشجاعته وصبره وسرعة تصرفه، قائلا إن ما فعله أنقذ أرواح كثيرين، وإنه رفع رأس 1.4 مليار هندي.

دموع أمام مودي

تأثر الطيار خلال الحديث، مؤكدا أن اتصال رئيس الوزراء منحه تشجيعا كبيرا، وأنه لم يكن يتخيل أن يتحدث إليه.

وقال: "أنا آسف لأنني أبكي أمامك"، فرد مودي: "إذا لم تكن عاطفيا أمامي، فأمام من ستكون؟".

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تحدث مع أفراد من عائلة سميت، وأشاد بهدوئهم وشجاعتهم والقيم التي غرسوها فيه، مؤكدا أن البلاد تصلي من أجل شفائه.

وأكد سميت أنه يحاول الحفاظ على تفاؤله، وينظر إلى التعافي باعتباره رحلة تحتاج إلى وقت، مع ثقته بأنه سيستعيد صحته بالكامل.

وفي جزء آخر من المكالمة، قال إن ابنته زارته لكنها خافت عندما رأته، لذلك لم يسمح لابنه الصغير برؤيته حتى لا يخيفه.

وطمأنه مودي، ودعاه إلى التواصل معه عند الحاجة إلى أي مساعدة، متمنيا له الشفاء العاجل، ومؤكدا أنه سيستمع إلى مزيد من تفاصيل ما جرى عندما يلتقيان.