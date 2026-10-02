ووقع حاكم الولاية غافين نيوسوم القانون رقم 2017 في 27 سبتمبر، ليتيح للمدارس الحكومية وكليات المجتمع الإغلاق خلال العيدين، وفق اتفاقات محلية وإجراءات التفاوض المعمول بها.

وبحسب نص القانون المنشور على موقع الهيئة التشريعية في كاليفورنيا، يمكن للموظفين المؤهلين استخدام أرصدة العطلات الشخصية أو الإجازات المتاحة للاحتفال بالمناسبتين، من دون أن يعني ذلك منح جميع العاملين يومي إجازة إضافيين تلقائيا.

هل تغلق المدارس والمؤسسات؟

لا يلزم الاعتراف بالعيدين المدارس أو المكاتب الحكومية أو الشركات الخاصة بالإغلاق، إذ تظل ترتيبات تعطيل الدراسة خاضعة للقرارات المحلية والاتفاقات ذات الصلة.

كما يستثني القانون عيد الفطر وعيد الأضحى من العطلات القضائية، وبالتالي لا يترتب على إدراجهما في تقويم الولاية تعطيل المحاكم.

ويهدف التشريع إلى تسهيل التخطيط للإجازات والغياب، وتقليل التعارض بين المواعيد الدراسية والمهنية والاحتفال بالمناسبتين، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات العامة.