وقال المحامي، الخميس، إن "القضية تتعلق بالاستخدام غير القانوني من جانب شركة نرويجين للعلامات التجارية الخاصة بهالاند في تسويق تذاكر الطيران أثناء كأس العالم".

ولم تُكشف تفاصيل محددة بشأن الحملة التسويقية محل الدعوى، غير أن صحيفة "فيردنز جانج" أفادت بأن شركة الطيران حذفت منشورا على تطبيق إنستغرام، ظهر فيه تصميم معدل لإحدى طائراتها مزينا بخصلات شعر هالاند الشقراء، وهي التسريحة التي كان يعتمدها اللاعب آنذاك، إلى جانب عبارة: "لم نبدُ نرويجيين بهذا القدر من قبل".

وذكر التقرير أن شركة "نرويجين" أعربت عن استغرابها من رفع الدعوى، ومن المقرر أن يلتقي الطرفان أمام محكمة أوسلو الجزئية في 9 أكتوبر الجاري.

ونقلت الصحيفة عن الشركة قولها: "مثل معظم النرويجيين، قمنا بتشجيع المنتخب الوطني خلال الصيف، وذلك من خلال بضعة منشورات عفوية استندت إلى الاتجاهات الرائجة على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضافت الشركة في بيان: "من المؤسف أن يقابل هذا التشجيع بدعوى قضائية. ومع ذلك، نأمل في إجراء حوار عقلاني حتى نتمكن من مواصلة تشجيع أبطالنا الرياضيين المشتركين في المستقبل".

ويذكر أن هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، سجل 7 أهداف خلال مشوار المنتخب النرويجي في كأس العالم، والذي بلغ خلاله دور الثمانية، بعدما حقق الفريق فوزا على البرازيل، قبل أن تنتهي مسيرته أمام منتخب إنجلترا.