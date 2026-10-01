وكان معرض مالفرن الخريفي بريطانيا أحدث محطات هذه المنافسة، بعدما شهد تسجيل 7 أرقام عالمية حققها 5 مزارعين.

وبحسب تقرير نشرته موسوعة "غينيس" يوم أمس الأول، برز فورتي، المعروف بلقب "سيد الخضروات العملاقة"، بإنجازين جديدين: ثمرة لوف بوزن 5.01 كيلوغرام، وقرع طويل من صنف إيطالي بلغ طوله 1.486 متر.

إرث عائلي وتحد لبيكهام

يربط فورتي نجاح العائلة بوالده الذي أسس البطولة البريطانية للخضروات العملاقة، وبالنسبة إليه، فإن تكرار اسم الأسرة في سجلات الموسوعة يحمل قيمة تتجاوز الفوز الفردي، لأنه استمرار لهواية توارثتها الأجيال.

ولم يكتف بمنافسة المزارعين، بل وجه دعوة إلى نجم كرة القدم السابق ديفيد بيكهام، بعدما شاهد على مواقع التواصل أنه يزرع النوع نفسه من القرع.

واقترح عليه محاولة تسجيل رقم عالمي في الموسم المقبل، وإحضار محصوله إلى البطولة، عارضا دفع ثمن تذكرة دخوله. وحتى الآن، تظل الدعوة تحديا من فورتي، وليست مشاركة معلنة لبيكهام.

شمندر يتجاوز 26 كيلوغراما

ومن أبرز إنجازات المعرض، شمندر زرعه فينسنت شودين وبلغ وزنه 26.02 كيلوغرام، متجاوزا رقما صمد منذ عام 2019.

واعتمد القياس الأسبوع الماضي، بعدما تجاوز المحصول الرقم السابق البالغ 23.995 كيلوغرام، والمسجل باسم كيفن فورتي وعائلته، ما يعني أن المنافسة أزاحت إنجازا عائليا سابقا من الصدارة.

ولم يخرج شودين بشهادة واحدة؛ فقد سجل أيضا أثقل رأس لزهرة دوار الشمس بوزن 7.808 كيلوغرام، متجاوزا الرقم السابق البالغ 7.046 كيلوغرام.

نبتة خيار بارتفاع 7.598 متر

أما غراهام بارات، فسجل أطول نبتة خيار بارتفاع 7.598 متر. وهنا يتعلق الرقم بالنبتة كاملة، وليس بطول ثمرة الخيار، وهو فرق أساسي لفهم الإنجاز.

وتجاوز بارات الرقم السابق البالغ 6.497 متر، الذي حققه فورتي في سبتمبر 2024. وهكذا انتقل لقب آخر بين أسماء تعرف المنافسة جيدا.

وأكملت القائمة كوز ذرة حلوة بوزن 408 غرامات، وجذر هندباء بطول 1.127 متر. وخضعت المشاركات للفحص والوزن والقياس قبل اعتماد الأرقام، لتتحول أحجامها اللافتة إلى إنجازات موثقة.

ورغم التنافس، يشجع بارات مشاركة البذور والخبرة مع الوافدين الجدد. فبالنسبة إلى هؤلاء المزارعين، يتطلب تحطيم الرقم التالي منافسين أكثر، ومحصولا جديدا قد يبدأ ببذرة صغيرة وينتهي بشهادة عالمية.