افتتح المقهى قبل أسبوع داخل منتجع "تيغانييتسا" قرب قرية ستايتشيفو شمالي بلغراد، واستلهم صاحب المشروع زوران أوستويين الفكرة من زيارة مقهى مشابه في سلوفاكيا برفقة زوجته، وأراد تعريف الزوار بهذه الحيوانات، وفقا لـ"أسوشيتد برس".

وللألبكة الست شخصيات مختلفة، وفق القائمة على رعايتها سيمونا فرانغي، فالسوداء "ليوبيتسا" متجهمة المزاج، بينما تتولى "سنيجانا" قيادة القطيع رغم أنها الأصغر حجما.

لكن الجلسة لها قواعد: لا تقترب من الحيوانات من الخلف، ولا تقدم لها طعاما أحضرته معك.

وبدلا من ذلك، يحصل الزوار على أوعية تضم الجزر والخس والتفاح.

وتتطلب الزيارة حجزا مسبقا، وتبلغ تكلفتها نحو 10 يوروهات، تشمل مشروبا ووعاء طعام للألبكة.

أما علاقة أوستويين بالحيوانات فسبقت المقهى بسنوات، إذ كان يجلب مع شقيقه حيوانات مصابة لرعايتها منذ طفولتهما، ووصلت أول ألبكة إلى المنتجع هدية من حديقة حيوان بلغراد قبل 8 سنوات.