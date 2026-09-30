تحول قرش ضخم عالق في قناة مائية ضيقة بمدينة بوسان الساحلية في كوريا الجنوبية إلى نجم سياحي، بعدما سجل المتنزه المحيط به أكثر من 600 ألف زيارة خلال عشرة أيام.

وظهر القرش، الذي يبلغ طوله نحو 3.5 متر، للمرة الأولى في ممر مائي اصطناعي داخل متنزه الواجهة البحرية للميناء الشمالي في 18 سبتمبر، لكنه لم يتمكن منذ ذلك الحين من العثور على طريق العودة إلى البحر المفتوح.

ويعتقد الخبراء أنه من نوع القرش النحاسي، المعروف أيضا بالقرش البرونزي، وأنه ربما دخل القناة أثناء مطاردة فريسة قبل أن يفقد اتجاهه داخل الممر الضيق.



محاولات لم تنجح

دفعت المخاوف على صحة القرش السلطات إلى إطلاق عملية لإعادته إلى البحر، شاركت فيها خمس سفن تابعة لخفر السواحل وجهات أخرى.

وحاولت الفرق، الثلاثاء، دفع القرش برفق نحو مخرج القناة باستخدام دفقات المياه، في عملية استلهمت أسلوبا استخدم خلال إنقاذ قرش أبيض علق في مياه ضحلة قبالة ولاية ماساتشوستس الأميركية عام 2004.

لكن المحاولة لم تحقق هدفها، إذ كان القرش يبتعد عن دفقات المياه أو يغوص لتجنب القوارب، ثم يعود مجددا إلى عمق القناة.

وتستعد السلطات لمحاولة جديدة، الجمعة، باستخدام شبكة مصممة خصيصا بطول 50 مترا أو أكثر، تمدها القوارب عبر الممر المائي لتوجيه القرش نحو المخرج، بالتزامن مع استخدام المياه لدفعه من الخلف.

وقال مسؤولو المعهد الوطني لعلوم المصايد إن حالة القرش تبدو مستقرة، ولم تظهر عليه مؤشرات واضحة إلى تدهور صحته. لكن بقاءه فترة أطول داخل القناة قد يعرضه للخطر، بسبب محدودية حركته وصعوبة حصوله على الغذاء.

من ألفي زائر إلى 600 ألف زيارة

وبينما تعثرت محاولات إنقاذ القرش، تحول وجوده إلى حدث جماهيري في بوسان.

وتشير بيانات المدينة إلى تسجيل نحو 607 آلاف زيارة للمتنزه بين 19 و28 سبتمبر، بينها قرابة 480 ألفا خلال عطلة «تشوسوك» الكورية، مقارنة بنحو ألفي زائر كان يستقبلهم المكان يوميا في العطلات وعطلات نهاية الأسبوع.

وسرعان ما انتشرت صور القرش ومقاطع الفيديو الخاصة به على وسائل التواصل الاجتماعي، وأطلق عليه الكوريون اسم "بوكانغي"، المشتق من الاسم الكوري للميناء الشمالي في بوسان، مع إضافة لاحقة تستخدم للتحبب.

وذهبت البلدية إلى أبعد من ذلك، فمنحت القرش صفة "سفير إعلامي شرفي" للمدينة، بعد تأييد 91 بالمئة من نحو 8 آلاف مشارك في تصويت نشر عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام".

كما أطلقت عليه لقبا دعائيا يمزج بين كلمتي طقرش" و"مؤثر"، في إشارة إلى حضوره الواسع على منصات التواصل.

لماذا تقترب القروش؟

لا تعد مشاهدة القروش في المياه الكورية ظاهرة جديدة، لكن أعداد القروش الكبيرة التي رُصدت بالقرب من السواحل سجلت زيادة ملحوظة.

وبحسب المعهد الوطني لعلوم المصايد، رُصد 46 قرشا كبيرا قبالة الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية خلال النصف الأول من العام، أي نحو أربعة أضعاف العدد المسجل خلال الفترة نفسها من العام السابق.

ويربط المعهد هذه الزيادة بارتفاع حرارة مياه البحر وتحرك أنواع الأسماك التي تتغذى عليها القروش نحو السواحل الكورية.

وفي انتظار محاولة إنقاذه المقبلة، يواصل "بوكانغي" الدوران داخل القناة، في مفارقة جعلت قرشا ضل طريقه لبضعة كيلومترات يدفع مئات الآلاف إلى تغيير وجهتهم لرؤيته.