وأعلنت السلطات وفاة بيزلي في الساعة 6 و12 دقيقة مساء، بعد حقنه بجرعة قاتلة في سجن ولاية فلوريدا قرب بلدة ستارك.

وكان بيزلي قد أدين بجريمة القتل من الدرجة الأولى والسطو وسرقة سيارة، على خلفية هجوم بالمطرقة استهدف كارولين مونفورت داخل منزلها جنوب أورلاندو عام 1995.

كانت المحكمة العليا في فلوريدا قد رفضت في وقت سابق الحجج التي قدمها محامو بيزلي، والتي اعتبروا فيها أن إعدام رجل في سنه، ويعاني من تدهور صحي، يشكل عقوبة قاسية وغير اعتيادية، فيما رفضت المحكمة العليا الأميركية التدخل في القضية.

وبيزلي هو السجين السابع في فلوريدا الذي يتجاوز عمره الـ70 ويعدم خلال العام الجاري، كما يعد الشخص التاسع والعشرين الذي تنفذ فيه عقوبة الإعدام في مختلف أنحاء الولايات المتحدة هذا العام.

ومن المقرر أن تنفذ ولاية تينيسي، الأربعاء، حكم الإعدام بحق كريستا بايك، البالغة 50 عاما، في أول إعدام لامرأة في الولاية منذ 200 عام، وذلك بحقنها بجرعة قاتلة، بعد إدانتها بقتل زميلة لها في حالة من الغيرة عندما كانتا مراهقتين.