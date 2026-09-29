وأشارت وكالة ناسا إلى أن هذه المدة تقارب أطول فترة متوقعة للكسوف الكلي على امتداد مساره. لكنها لا تعني أن الظلام سيستمر المدة نفسها في جميع المدن المصرية؛ إذ تتغير مدة الحجب بحسب موقع المشاهد من مسار ظل القمر.

ودعا رئيس المعهد المصري، باسم نبوي، إلى الاستعداد لرصد الظاهرة، مشيرا إلى أن الأقصر ستكون من أبرز مناطق مشاهدتها.

ويمنح طول مرحلة الكسوف الكلي الباحثين وهواة الفلك وقتا أطول لمراقبة الهالة الشمسية، التي تظهر حول الشمس حين يحجب القمر قرصها المضيء بالكامل.

أين يمكن مشاهدة الكسوف؟

وفقا لناسا، يمر مسار الكسوف الكلي عبر مناطق من إسبانيا والمغرب والجزائر وليبيا ومصر والسعودية واليمن والصومال. ولن ترى جميع المناطق الواقعة في هذه الدول المشهد نفسه؛ فالكسوف الكلي لا يظهر إلا داخل الشريط الذي يعبره ظل القمر، بينما يمكن مشاهدة كسوف جزئي من مناطق أوسع.

ويحدث الكسوف عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، فيحجب ضوءها عن المناطق التي يصل إليها ظله. وداخل مسار الكسوف الكلي، تنخفض الإضاءة نهارا بصورة لافتة خلال الدقائق التي يغطي فيها القمر قرص الشمس بالكامل.

وتحدد خرائط الرصد الفلكي موقع المسار ومدته المتوقعة، لكن ظروف المشاهدة الفعلية ستعتمد أيضا على صفاء السماء يوم الحدث. لذلك، فإن وجود مدينة داخل المسار لا يضمن رؤية واضحة إذا حجبت الغيوم الشمس.

كيف تشاهد الكسوف بأمان؟

تحذر ناسا من النظر مباشرة إلى الشمس خلال مرحلتي الكسوف الجزئي، قبل اكتمال الحجب الكلي وبعده، من دون نظارات مخصصة لمشاهدة الكسوف تستوفي معايير السلامة. ولا توفر النظارات الشمسية العادية حماية كافية، مهما بدت داكنة.

ولا تجوز مشاهدة الشمس بالعين المجردة إلا خلال المرحلة القصيرة التي يحجب فيها القمر قرصها المضيء بالكامل، ولمن يقف داخل مسار الكسوف الكلي. وبمجرد ظهور أي جزء مضيء من الشمس مجددا، يجب العودة فورا إلى استخدام نظارات الكسوف.

وسيكون الفرق بين مشاهدة جزء من الظاهرة ورؤية النهار يظلم لدقائق مسألة موقع: ففي الأقصر، يقترب مسار الظل من النقطة التي تمنح كسوف أغسطس 2027 مدته الاستثنائية.