وأظهر مقطع فيديو متداول مقاتلة فرنسية من طراز "رافال" تحلق بمحاذاة الطائرة التي أقلت البابا ليو الرابع عشر.

ووصل البابا إلى مطار ميتز نانسي لورين صباحا، في المحطة الأخيرة من زيارته لفرنسا، التي شملت أيضا باريس ولورد.

وأشادت الخطوط الجوية الفرنسية، في منشور على منصة "إكس"، بما وصفته بـ"مرافقة استثنائية وودية" لطائرتها من طراز "إيرباص A321" من جانب سلاح الجو الفرنسي، تكريما لوجود وفد البابا في الأجواء الفرنسية.

وكانت الخطوط الجوية الفرنسية قد أعلنت تخصيص الطائرة لنقل البابا ووفده وعدد من الصحفيين، وحددت صباح الاثنين موعدا لرحلتها من مطار تارب لورد بيرينيه إلى مطار ميتز نانسي لورين. ووصل البابا إلى ميتز بعد التاسعة صباحا، في المحطة الأخيرة من زيارته لفرنسا.

وسبق أن أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية نشر ترتيبات لحماية الأجواء خلال زيارة البابا لباريس ولورد وميتز، تشمل مقاتلات رافال ومروحيات "فينيك" وطائرات للرصد والمراقبة، إضافة إلى أنظمة دفاع جوي ومكافحة للطائرات المسيرة.