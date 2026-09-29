وتبلغ بايك 50 عاما، وهي المرأة الوحيدة المحكوم عليها بالإعدام في تينيسي. وبحسب محاميها، فإن وجود رجال ضمن الفريق الذي سيقيدها وينفذ الحقن القاتل قد يعيد إليها صدمات مرتبطة بما تعرضت له من اعتداءات.

وأثار الدفاع أيضا مخاوف تتعلق بتأثير حالتها الصحية على تنفيذ الحقن.

وطرح الدفاع الشنق بديلا عن الحقن القاتل ضمن طعنه في طريقة التنفيذ. لكن مسؤولين في تينيسي قالوا إن الولاية غير مجهزة لهذا الإجراء، وإنه غير معتمد لديها.

المحكمة ترفض وقف التنفيذ

في 23 سبتمبر، رفضت المحكمة العليا في تينيسي وقف إعدام بايك، بعدما نظرت في اعتراضاتها على طريقة تنفيذ الحقن القاتل.

وأعلن محاموها مواصلة المساعي القضائية، بالتوازي مع طلب قدموه إلى حاكم الولاية بيل لي لتخفيف العقوبة إلى السجن المؤبد من دون إمكانية الإفراج المشروط.

وتعود القضية إلى عام 1995، حين قتلت بايك كولين سليمر، البالغة 19 عاما، في مدينة نوكسفيل. وكانت الاثنتان ضمن برنامج للتدريب المهني يعرف باسم "جوب كوربس".

وأدينت بايك بالجريمة التي ارتكبتها عندما كانت في الثامنة عشرة من عمرها، وصدر بحقها حكم الإعدام.

ويقول محامو بايك إن المحكمة لم تمنح ما تعرضت له في طفولتها من اعتداءات وإهمال، ولا مشكلاتها النفسية، الوزن الكافي عند تحديد العقوبة.

ويؤكدون أن هذه الظروف لا تبرر قتل سليمر، لكنهم يستندون إليها في طلب تخفيف الحكم.

وحددت سلطات تينيسي يوم 30 سبتمبر لتنفيذ الإعدام في سجن بمدينة ناشفيل. وإذا نُفذ الحكم، فسيكون أول إعدام لامرأة في الولاية منذ عام 1819.