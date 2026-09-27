وتم الاتفاق مسبقا على نقل زوج الباندا العملاقة، لكن تم الإعلان عن موعد مغادرتهما الخميس خلال زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى واشنطن.

وتحظى هذه الثدييات التي تتميز بلونيها الأسود والأبيض بشعبية هائلة حول العالم، وترسلها الصين بالإعارة إلى دول أخرى في إطار برنامج يعرف باسم "دبلوماسية الباندا"، لتعزيز العلاقات الخارجية.

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية الرسمية، أن "بينغ بينغ" و"فو شوانغ" غادرا مطار تشنغدو شوانغليو الدولي على متن طائرة مستأجرة فجر الأحد.

وأضافت أنهما في طريقهما إلى حديقة حيوان في أتلانتا بولاية جورجيا، حيث سيمضيان السنوات العشر المقبلة في مكان جديد.

ونظم مركز تشنغدو لأبحاث تربية الباندا العملاقة، مراسم وداع لزوج الباندا قبيل بدء رحلتهما إلى الولايات المتحدة.

وكانت بكين قد استعادت حيواني باندا من اليابان في وقت سابق من هذا العام، في أعقاب الخلاف الدبلوماسي الذي نشأ بين البلدين إثر تلميح رئيسة الوزراء اليابانية إلى إمكانية تدخل طوكيو عسكريا في حال تعرضت تايوان لهجوم صيني.